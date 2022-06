Fiumicino – Il vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, mons. Gianrico Ruzza, nelle scorse ore ha benedetto le due sedi del centro di ascolto della vicaria di Maccarese, coordinato dal vicario foranei, don Valerio Grifoni. I due nuovi servizi della Caritas sono accolti nei locali della parrocchia della Beata Vergine Maria, a Fregene, e in quelli della parrocchia della Madonna di Fatima, ad Aranova.

Presenti i parroci padre Massimiliano Claro e don Michael Joser. La direttrice di Caritas, Porto Santa Rufina, Serena Campitiello, ha ringraziato il vescovo per «aver indicato la via di questa iniziativa di condivisione e di rete con il territorio» che coordina Laura Bianchi.

Il vice sindaco del comune di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, ha espresso apprezzamento per il centro di ascolto che “offre una nuova possibilità di sostegno per le persone più fragili in questa parte del territorio comunale”. Il vescovo ha ringraziato tutti a partire dai volontari che con la loro dedizione esprimono il volto della Chiesa che si fa prossima.

