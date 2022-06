Fiumicino martoriata dagli incendi, l’appello del Sindaco: “Siate responsabili”

Fiumicino – Sono stati due, ieri pomeriggio, gli incendi di grosse dimensioni che hanno spaventato la città di Fiumicino: uno a Torre del Pagliaccetto, a Torrimpietra, e l’altro lungo il canale di bonifica di Isola Sacra, nei pressi della Asl.

A raccontarlo è stato il sindaco, Esterino Montino, che ha spiegato: “In entrambe le situazioni sono intervenuti i volontari della nostra Protezione Civile e a Isola Sacra anche i Vigili del Fuoco. La Polizia Locale è stata impegnata nella gestione della viabilità perché il fumo ha invaso le strade. Il forte vento delle scorse ore, inoltre, non ha facilitato gli interventi e, anzi, ha aiutato le fiamme a propagarsi”.

“Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per il preziosissimo lavoro che stanno svolgendo sul territorio – prosegue Montino -. E rivolgo un appello alla responsabilità: in questi giorni si stanno registrando tanti, troppi incendi, spesso dolosi come dimostra l’arresto fatto dai carabinieri di Torrimpietra (leggi qui), che ringrazio nuovamente”.

“Appiccare il fuoco è un gesto irresponsabile e da incoscienti – conclude il Sindaco – che mette a repentaglio non solo campi, alberi e colture di ogni genere, ma anche gli animali e le persone. Non fatelo! Rischiamo che i danni siano irreparabili e tragici! Inoltre mi rivolgo ai proprietari di campi, giardini e aree all’aperto affinché tengano il terreno pulito da sterpaglie facilmente infiammabili e che possono favorire il propagarsi delle fiamme”.

