Nations League, spavento per la Bulgaria: grave incidente a Tbilisi

Grande paura per la squadra di calcio della Bulgaria che si apprestava a giocare la partita di Nations League contro la Georgia. Mentre viaggiava sull’autobus che l’avrebbe portata all’hotel Tbilisi, è accorso un brutto incidente stradale. Tra i giocatori maggiormente colpiti dai traumi c’è il centrocampista Todor Nedelev, che ha riportato un trauma cranio-cerebrale. Di fretta trasportato in ospedale, è stato prontamente soccorso e operato.

E’ la Federazione Calcistica della Bulgaria a diffondere la notizia mediante una nota, con l’aggiornamento della situazione e le condizioni di salute del giocatore: “L’operazione di Todor Nedelev dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto la nostra nazionale a Tbilisi è andata bene. Il centrocampista ha riportato un trauma cranio-cerebrale, che ha richiesto un intervento chirurgico da parte del dottor Shota Ingorokva. Nedelev rimarrà sotto la supervisione della squadra medica locale e del medico della squadra nazionale Dr. Biser Bochev. La Federcalcio bulgara e la squadra nazionale esprimono la loro profonda gratitudine a tutti i professionisti sanitari, ai rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Georgia, e in particolare alla signora Ralitsa Dimitrova, nonché all’intera dirigenza della Federcalcio georgiana. La Federcalcio bulgara informerà tutti con tempismo sullo stato attuale di Todor Nedelev. Tutti gli altri giocatori e i membri dello staff della Bulgaria sono in buona salute”.

“Durante il tragitto verso l’hotel della squadra – commenta il comunicato della Federazione – l’autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro bus ha perso il controllo del mezzo provocando un grave incidente. Dopo la collisione”.

