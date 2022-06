Ostia, spacciava droga sui social: in manette un 35enne

Ostia – E’ stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di un cittadino italiano di 35 anni con vari precedenti di polizia che, in concorso con un complice già precedentemente arrestato in flagranza di reato, deteneva all’interno di più abitazioni sostanza stupefacente.

Dopo una intensa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, durata diversi mesi, i poliziotti hanno appurato che l’attività di spaccio era gestita tramite applicazioni social, il tutto veniva appurato anche tramite le dichiarazioni precise dei acquirenti, da cui si rilevava la modalità di reclutamento degli stessi attraverso le applicazioni informatiche.

E sempre gli investigatori del Lido hanno arrestato un 47enne del Gambia con a carico un’ ordinanza di ripristino custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Esecuzione Penale della Corte d’Appello di Firenze. L’uomo dovrà scontare 1 anno e 12 giorni per reati inerenti gli stupefacenti.

A Lido di Roma, in via Nora Ricci, il personale del IX Distretto Esposizione, ha proceduto all’arresto di un romano di 59 anni, con precedenti di polizia, destinatario di un provvedimento di esecuzione pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo infatti dovrà espiare una pena di 8 anni, 8 mesi e 10 giorni per oltre al recupero della pena pecuniaria pari a 45 mila euro per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link