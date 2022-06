Ardea, 22enne tenta il suicidio dal ponte della Banditella: salvata dai Carabinieri

Ardea – Attimi di paura alla Banditella Bassa, ad Ardea, dove una ragazza di 22 anni ha tentato di suicidarsi. E’ successo ieri 11 giugno. Ad accorgersi dei fatti una pattuglia dei Carabinieri che stava rientrando dal servizio di controllo del territorio.

I carabinieri, mentre transitavano su via Laurentina all’altezza del ponte della Banditella Bassa, hanno notato un gruppo di persone e una donna che aveva già scavalcato il parapetto, pronta a gettarsi nel fiume.

I due militari, un giovane appuntato e una giovanissima collega da poco destinata al comando della tenenza di Ardea, notavano l’assembramento e quindi invertivano la loro direzione di marcia per dirigersi al centro del ponte, allontanando i curiosi e mettendo in sicurezza l’area. I carabinieri hanno iniziato a parlare con calma alla giovane, che nel mentre tentava di lanciarsi nel vuoto in stato confusionale.

Quando la 22enne si è tranquillizzata i militari si sono avvicinati simultaneamente e l’hanno sollevata per portarla lontano dal parapetto, salvandole la vita. Tra gli applausi dei cittadini i carabinieri hanno chiamato il 118, al quale hanno consegnato la ragazza. Sul luogo sono intervenuti altri carabinieri in ausilio che hanno avvisato la madre facendola giungere sul posto.

Non è la prima volta che i Carabinieri intervengono sul ponte della Banditella Bassa per salvare la vita di coloro che vogliono suicidarsi. Questa volta, per fortuna, i militari hanno evitato che potesse accadere una tragedia.

