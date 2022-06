Ladispoli, il 5 luglio l’esame-colloquio per la selezione di un ausiliario del traffico

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che, in merito alla selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di un (1) “Ausiliario del Traffico” con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato, il 5 luglio 2022 a partire dalle ore 08:30, presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” in Via Caltagirone n. 4/a Ladispoli, si terrà l’esame-colloquio dei candidati ammessi. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La mancata presentazione all’esame-colloquio nel giorno del 5 luglio 2022 ore 08.30, con una flessibilità massima di 30 minuti, sarà considerata rinuncia alla selezione e pertanto determinerà l’automatica esclusione del candidato. Per visionare avviso e candidati ammessi clicca qui.

