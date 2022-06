A Ladispoli vince il centrodestra: Grando confermato alla guida della città

Ladispoli – Nella cittadina costiera di Ladispoli vince ancora il centrodestra, con i residenti che confermano Alessandro Grando alla guida del Comune col 59,16% delle preferenze. Un vero plebiscito dopo 5 anni di Amministrazione. Segue Alessio Pascucci, sindaco uscente di Cerveteri, con il 23,25% dei voti. Terza Siliva Marongiu, col 11,35% delle preferenze. Ultima Amelia Mollica Graziano, con il 6,2% dei voti. “L’impegno continua, grazie a voi”, il commento a caldo sui social di Grando.

