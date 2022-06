European Open di judo a Madrid, l’Italia chiude con tre medaglie

Madrid – Linda Politi, argento nei 78 kg e Bright Maddaloni Nosa, bronzo negli 81 kg, sono saliti sul podio dell’European Open a Madrid, coronando così una trasferta sicuramente positiva per la rappresentanza italiana. Non solo per le tre medaglie andate al collo di Pierucci e, oggi, Linda e Bright, ma anche un inatteso nono posto nel medagliere delle 40 nazioni presenti ed un’esperienza ricca e costruttiva anche per coloro i quali non sono arrivati in fondo.

“Sono soddisfatto -ha commentato Coach Matteo Marconcini– Ho visto Maddaloni combattere da junior con alcuni atleti già esperti e ha saputo tenere una gestione dell’incontro valida riuscendo a meritare una medaglia di bronzo, cedendo solo in semi al molto esperto e sempre ostico Pietri. Politi invece ha saputo reagire dallo scorso weekend e si è presentata sul tatami lucida, solida e concentrata, battendo sia l’ucraina Lytvynenko che la dominicana Silvestre, più avanti di lei nel ranking e dimostrando di essere a questo livello e forse provare a osare anche qualcosa più in alto. Complimenti, comunque, anche agli altri che si sono messi in gioco e hanno combattuto fino al termine”. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

