Fantin fenomeno: ai Mondiali di nuoto paralimpico è oro nei 100 stile con record

Madeira – Uno dei giovani nuotatori più medagliati al mondo. Antonio Fantin si prende l’oro mondiale nella categoria di disabilità S6 dei 100 metri stile libero e non si accontenta dell’alloro. E lo fa spesso. Spesso condisce le sue vittorie con record eccezionali. E lo ha fatto ancora oggi. Poco fa a Madeira, dove la Nazionale di nuoto paralimpico sta dando battaglia agli avversari in piscina ai Mondiali in corso fino al 18 giugno, per salire in cima al medagliere finale come fu a Londra 2019, l’azzurra ha firmato il record del mondo sulla distanza.

Fantin ha fermato il tempo in 1’03″65, scendendo di sei centesimi rispetto al crono che proprio lui aveva conquistato durante le Paralimpiadi di Tokyo 1’03”71) già fatto scendere rispetto agli Europei prima. Straordinario l’azzurro delle Fiamme Oro che cantando l’inno italiano si è emozionato e ha dato cuore e anima in vasca. In questa competizione aggiunge una medaglia personale, dopo il bronzo ottenuto nei 100 dorso nella prima giornata di evento, ieri. (leggi qui)

(foto@AugustoBizzi)

