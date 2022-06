Il regalo del Comune di Pomezia alle famiglie dei neonati del 2022

Pomezia – Parte oggi l’iniziativa del Comune di Pomezia che accompagna le nuove nascite del 2022 con un piccolo dono per le famiglie, simbolo della vicinanza alle mamme, ai papà e ai nostri concittadini più piccoli, protagonisti del futuro della Città e del mondo.

“Il nostro augurio – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – è che ogni nuova vita riempia di gioia e soddisfazioni le famiglie e che Pomezia sia uno spazio accogliente per la crescita e la formazione dei nuovi nati. Diventare genitori, che sia una nuova esperienza oppure no, è un’avventura unica e impegnativa, che richiede amore e forza e che ha bisogno del sostegno della propria comunità. È per questo che vogliamo accompagnare le nuove nascite con un piccolo dono”.

Da oggi i genitori che andranno a registrare i propri figli all’ufficio Anagrafe riceveranno una lettera di benvenuto con dei coupon per l’ingresso gratuito presso i Musei cittadini, per il ritiro di un libro presso la biblioteca comunale e per il ritiro di un kit nascita presso una delle sei farmacie comunali del territorio.

“Un benvenuto in Città e nei suoi luoghi della cultura – continua il Primo Cittadino – il Museo civico archeologico Lavinium e il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, che raccontano le origini e la storia del nostro territorio; la nostra biblioteca comunale, che ospita una grande sala lettura per bambini, dove sarà possibile fare fin da subito la tessera di iscrizione per usufruire di tutti i servizi perché siamo convinti che sia importante promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Ringrazio inoltre la Servizi in Comune per aver messo a disposizione i prodotti delle farmacie comunali”.

Si comunica ai genitori dei bambini e delle bambine nate dal 1 gennaio 2022 ad oggi che è possibile ritirare la lettera con i coupon prendendo un appuntamento con l’Ufficio Anagrafe – Stato Civile ai numeri: 06 91146 454 – 06 91146 455 (dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) o inviando una mail a stato.civile@comune.pomezia.rm.it

