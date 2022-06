Mondiali di beach volley, Lupo-Ranghieri salgono al primo posto nel girone

Roma – Grande vittoria di Daniele Lupo e Alex Ranghieri ai Mondiali di beach volley in svolgimento al Foro Italico di Roma. Per loro 2-0 (28-26, 21-16) sui polacchi Bryl-Losiak. Un successo molto importante che lancia la coppia azzurra al primo posto del girone e li qualifuca direttamente ai sedicesimi di finale.

Sotto gli occhi del presidente del Coni Giovanni Malagò, Daniele e Alex hanno dato vita a un primo set tiratissimo, con nessuna delle due formazioni disposta a cedere. Nel finale Lupo-Ranghieri hanno avuto il merito di essere più concreti e così si sono imposti ai vantaggi. Caricati dalla vittoria del primo parziale, nel secondo gli azzurri hanno dettato legge e per la coppia avversaria non c’è stato più niente da fare.

Queste le parole di Alex Ranghieri: “Siamo felicissimi del risultato che abbiamo ottenuto oggi. Abbiamo avuto qualche problema all’inizio ma poi stiamo stati bravi a rimanere sempre concentrati. Siamo cresciuti rispetto alla prima partita. Daniele mi ha aiutato a ritrovare me stesso, non è stato semplice giocare una partita così calda con i ragazzi polacchi vincitori degli ultimi due tornei del Beach Pro Tour”. (federvolley.it)(foto@De Sanctis/FIPAV)

