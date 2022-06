Mondiali di karate, l’Italia della Fiam non delude: vince 38 medaglie

Sono 20 gli ori vinti dalla Nazionale Italiana della Federazione Italiana Arti Marziali. Il karate azzurro brilla ancora sul tatami mondiale della World Karate Confederation e lo ha fatto con orgoglio nello scorso week end.

In Serbia l’Italia ha conquistato 38 medaglie vive e suonanti che arricchiscono una bacheca iridata già ricchissima di successi.

Ecco i risultati completi dei karateka azzurri

Carlotta La Barbera

5 posto Kata Individuale Shotokan

Oro Kumite Individuale Femminile -60Kg

Oro Kumite a Squadre Femminile

Oro Kumite Misto

Giulia Cortesi

Argento Kata Individuale Wadoryu/Goju/Shito

Argento Kumite Individuale Femminile -60kg

Oro Kumite a Squadre Femminile

Oro Kumite Misto

Gabriele Corneli

Oro Kata Individuale Cadetti Wado/Shito

Oro Kata a Squadre Wado/Shito

Oro Kumite Individuale Cadetto + 65kg

Argento Kumite a Squadre Cadetti

Samuele Catania

Argento Kata Individuale Cadetto Wadoryu/Shito

Oro Kata a Squadre Wado/Shito

Oro Kumite Individuale Cadetto – 65kg

Argento Kumite a Squadre Cadetti

Federico Mancini

4 posto Kata Individuale Wadoryu/Shito

Oro Kata a Squadre Wado/Shito

Bronzo Kumite Individuale Cadetto + 65kg

Argento Kumite a Squadre Cadetti

Mattia Pasquini

Oro Kata Individuale Senior Wado/Shito

Argento Kumite Juniors -68kg

Argento Kumite a squadre Senior

Argento Kumite a squadre miste Senior

Benedetto La Motta

Bronzo Kata Individuale Master

Emma Monnetti

Argento Kumite Juniors +60kg

Oro Kumite a Squadre Femminile

Argento Kumite a squadre miste Senior

Claudia Romanelli

Oro Kumite Senior +60kg

Oro Kumite a Squadre Femminile

Oro Kumite Misto

Marco Schingaro

Oro Kumite Juniors +68kg

Argento Kumite a squadre maschile

Argento Kumite Misto

Giuseppe Menolascina

Oro Kumite Senior +78kg

Argento Kumite a squadre maschile

Oro Kumite Misto

Mario Ungredda

Argento Kumite Senior +78kg

Argento Kumite a squadre maschile

Oro Kumite Misto

(foto@Fiam-FederazioneItalianaArtiMarziali-Facebook)

