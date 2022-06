Montalto di Castro, eletto il primo sindaco donna: la fascia tricolore va Emanuela Socciarelli

Montalto di Castro – Lo scranno da Sindaco del Comune di Montalto di Castro si tinge di rosa: la fascia tricolore va infatti a Emanuela Socciarelli, eletta al primo turno. L’esponente di Idee in Comune è stata eletta col 32,79% delle preferenze. Segue Angelo Brizi, poco sotto il 25%. Bocciata l’Amministrazione uscente: il sindaco facente funzioni Luca Benni si ferma al 23% dei voti. A chiudere le fila Angelo di Giorgio col 15% delle preferenza e Gianni Petronio col 4,5% dei voti. Socciarelli è la prima donna a ricoprire l’incarico di Primo Cittadino del Comune di Montalto di Castro.

