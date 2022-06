Parte il Campus di Emergency a Montalto Marina

Montalto – Con delibera di giunta l’Amministrazione comunale ha aderito al progetto estivo di Emergency che si svolgerà a Montalto marina dal 13 al 27 luglio.

“Nei mesi scorsi – commenta l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Corona – dopo esserci confrontati con i rappresentanti di Emergency abbiamo ritenuto doveroso aderire al progetto “Rise Up! – Emergency Lab”.

Si tratta di campi estivi che attrarranno giovani dai 18 ai 28 anni da tutta Italia verso la nostra marina. Saranno due settimane di approfondimenti sulla tematiche della guerra e dell’uguaglianza con numerosi workshop di scrittura creativa, teatro e mobile journalism.

La manifestazione – che sarà ospitata presso il Camping Pionier Etrusco, vedrà anche il coinvolgimento delle associazioni di Montalto e Pescia che saranno contattate nelle prossime settimane, per una collaborazione a 360 gradi che porterà promozione turistica e coinvolgimento sociale del territorio.

Per questo – conclude l’Assessore Corona – abbiamo ritenuto, lavorando fino all’ultimo giorno utile, di aderire gratuitamente, mettendo le nostre attrezzature tecniche a disposizione, a questa iniziativa di carattere internazionale che vedrà ancora una volta il nostro comune impegnato in favore delle giovani generazioni maggiormente penalizzate dall’isolamento che ha contraddistinto questo lungo periodo di Pandemia da Covid 19″.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link