Santa Marinella, al via i lavori di messa in sicurezza della spiaggia adiacente alla Passeggiata

Santa Marinella – Importante l’intervento che si è svolto questa mattina lungo la spiaggia libera adiacente l’arenile della Passeggiata di Santa Marinella. Dopo l’annuncio nelle scorse settimane che avrebbe previsto l’avvio dei lavori entro l’inizio dell’estate, il Sindaco Pietro Tidei e l’Assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella hanno raggiunto il cantiere per controllare l’effettiva operazione di ripacimento della pavimentazione del tratto e relativo bagno asciuga.

“Con un importo di 118 mila euro metteremo finalmente in sicurezza un’area ormai corrosa e danneggiata dal tempo – ha specificato il primo cittadino -, diventata sempre più pericolosa da percorrere, anche dai bambini in previsione dell’estate. Una parte è anche crollata a seguito di una violenta mareggiata. Occorreva assolutamente intervenire”.

Dopo le numerose segnalazioni ricevute da parte di residenti e villeggianti e la successiva verifica circa la criticità della situazione è stato possibile eseguire una pronta soluzione che fosse in grado di valorizzare in tempi brevi un tratto frequentato da moltissime persone.

“Finalmente dopo anni di abbandono e di asfissiante burocrazia siamo riusciti a risanare quello scorcio che vicino allo Stabilimento Balneare Il Lido deturpava le nostre spiagge.

A partire da mercoledì la piattaforma riqualificata e messa a nuovo, potrà finalmente ospitare decine di bagnanti affezionati al nostro tratto. Inoltre abbiamo dato mandato ai tecnici di redigere un progetto che prevedesse 30 cm di sabbia prospiciente la piattaforma, in modo da avere una spiaggia fruibile in completa sicurezza”.

