Spoglio elezioni 2022, ora per ora la situazione sul litorale laziale Comune per Comune

Roma – Al via lo spoglio dei voto per le elezioni amministrative 2022. L’affluenza alle comunali è stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 818 Comuni gestiti dal Viminale. Alle consultazioni precedenti l’affluenza era stata del 60,12% (ma si votata in due giornate). Sul litorale laziale sono 9 i Comuni chiamati a rinnovare l’Amministrazione: Ardea, Ladispoli, Cerveteri, Ventotene, Ponza, Sabaudia, Gaeta, San Felice Circeo e Montalto di Castro. Un eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno.

Ardea

Alla chiusura dei seggi, nella cittadina rutula hanno votato 15.526 cittadini (ovvero il 40,96%). Quattro i candidati alla poltrona di Sindaco: Luca Vita, Giampiero Castriciano, Lucio Zito e Maurizio Cremonini.

Ladispoli

A Ladispoli ha votato il 54,09% degli aventi diritto, secondo i dati forniti alla chiusura dei seggi alle 23 di domenica 12 giugno. A sfidare Alessandro Grando (che ha già governato per 5 anni) Silvia Marongiu, Amelia Mollica Graziano e Alessio Pascucci (Sindaco uscente di Cerveteri).

Cerveteri

Nella cittadina etrusca, alla chiusura dei seggi, si contano 31051 votanti (ovvero il 51,09%). A contendersi la poltrona di Sindaco due donne e un uomo: Elena Maria Gubetti, Anna Lisa Belardinelli e Giovanni Moscherini.

Ventotene

Nell’isola pontina che ha visto sorgere il Manifesto dell’Ue, sono stati 686 gli elettori. Quattro i candidati alla poltrona di Sindaco: Mario Adinolfi, Carmine Caputo, Gerardo Santomauro, e Luca Vittori.

Ponza

Nell’isola di Ponza sono stati 3.405 gli elettori. Due gli sfidanti per la fascia tricolore: Francesco Ambrosino e Pompeo Porzio.

Sabaudia

A Sabaudia si contano 9155 cittadini votanti (ovvero il 59,9% degli aventi diritto). Anche qui sono cinque gli sfidanti per la fascia tricolore: Enzo Di Capua, Maurizio Lucci, Giancarlo Massimi, Paolo Mellano e Alberto Mosca.

Gaeta

Nella città che dà il nome al golfo della costa pontina, alle 23 di domenica 12 giugno si contano 11.703 votanti (ovvero il 61,83%). Cinque i candidati alla poltrona di Sindaco: Benedetto Crocco, Silvio D’Amante, Cristian Leccese, Sabina Mitrano e Antonio Solone.

San Felice Circeo

Per la sfida tutta in rosa del Circeo sono stati 4619 i cittadini votanti (per un totale del 58,32 %). Due le sfidanti per la poltrona di Sindaco: Monia Di Cosimo e Rita Petrucci.

Montalto di Castro

Nell’unica cittadina costiera della provincia di Viterbo chiamata a rinnovare l’Amministrazione comunale, si contano, alla chiusura dei seggi, 5195 cittadini votanti (ovvero il 72,15%). A contendersi la fascia tricolore il vicesindaco della precedente Giunta, Luca Benni, Angelo Brizzi, Angelo Di Giorgio, Gianni Petronio ed Emanuela Socciarelli.

