Sulle isole pontine internet arriva con la fibra ottica sottomarina: il progetto

Un collegamento sottomarino per la fibra ottica. Si tratta di un piano di intervento previsto nell’ambito del progetto Isole Minori che coinvolge direttamente l’arcipelago delle isole Pontine.

Sono in corso in questi giorni i sopralluoghi della società Elettra Tlc per mezzo della nave “Urbano Monti” nelle acque antistanti Ponza e Ventotene. Indagini preliminari per la realizzazione di un nuovo collegamento sottomarino in fibra ottica.

In virtù dei sopralluoghi in atto, il Comandate dell’Ufficio circondariale marittimo della Capitaneria di Porto di Ponza, Antonio Borraccino, ha emanato ordinanza nella quale specifica che “è fatto obbligo a tutte le unità navali che navighino in prossimità dell’area interessata dai rilievi, di prestare la massima attenzione e, al fine di evitare di intralciare lo svolgimento delle operazioni, di mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore alle 500 metri dalla ‘Urbano Monti’”.

Un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza in mare delle unità da diporto e delle imbarcazioni da pesca durante lo svolgimento dei rilievi. Una finalità che la disposizione della Guardia Costiera intende perseguire anche imponendo alla società che presiede le attività di monitoraggio della “Urbano Monti” una serie di regole da rispettare nel corso dei lavori in corso e fino alla mezzanotte del 15 giugno, quando tali attività dovranno essere concluse.

Il Comandante dell’Ufficio marittimo di Ponza conclude il provvedimento specificando: “I contravventori delle norme contenute nella presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose, derivanti dal loro illecito comportamento e, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. Se conduttori di un’unità da diporto incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.

