Torneo del Queen’s, Musetti s’infortuna e abbandona la competizione

Londra – Esordio amaro per Lorenzo Musetti al torneo del Queen’s.

Il tennista carrarese ha abbandonato il match con il kazako Alexander Bublik in avvio di secondo set a causa di un infortunio muscolare.

Aveva perso il primo con il punteggio di 3-6. In un cambio di direzione, Musetti è scivolato sull’erba ed ha improvvisamente aperto il compasso delle gambe, cadendo. Si è rialzato con l’aiuto dell’avversario, ma dolorante alla coscia sinistra. Nonostante l’intervenuto il fisioterapista, l’azzurro ha quindi lasciato il campo. (Ansa).

(foto@Federtennis-Facebook)

