VinciCasa, la fortuna bacia un cittadino di Ardea con un appartamento da 200mila euro

Ardea – Nell’estrazione di venerdì 10 giugno è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato a Ardea (RM) presso il punto vendita Sisal Unica s.r.l. situato in Largo San Lorenzo, 67 con una schedina ‘Tastiera’; la combinazione vincente: 4 11 20 22 25.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 178 le case assegnate.

Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. ac/AGIMEG

