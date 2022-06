Agevolazioni Tpl a Latina, dal 15 giugno la richiesta si farà solo online

Latina – Da mercoledì 15 giugno le agevolazioni per viaggiare all’interno del territorio comunale con il servizio di trasporto pubblico locale potranno essere richieste esclusivamente attraverso una procedura online.

Le agevolazioni hanno validità annuale e sono riservate agli over 65 e agli studenti di ogni ordine e grado che frequentano le strutture del capoluogo.

Per inoltrare richiesta è necessario visitare questo link https://bit.ly/richiedi-agevolazioni-tariffarie-tpl e accedere con Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Il richiedente dovrà compilare un semplicissimo form online allegando i documenti richiesti e al termine della procedura riceverà via email o sull’app per smartphone IO una notifica dell’avvenuto invio della pratica. Non appena la richiesta verrà accettata dagli uffici, sempre via email o con notifica sull’app IO, l’utente sarà avvisato che l’attestazione di agevolazione è stata generata ed è pronta per essere scaricata e utilizzata per acquistare i titoli di viaggio a tariffa agevolata.

Gli utenti che avessero difficoltà ad accedere alla procedura online possono rivolgersi al Servizio Trasporti del Comune di Latina, negli uffici di Via Cervone n. 2, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico: il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

L’Assessore a Mobilità e Trasporti Dario Bellini: “Prosegue il percorso di transizione digitale intrapreso dall’Amministrazione e finalizzato a fornire alla cittadinanza tutti gli strumenti necessari per poter dialogare con il Comune senza doversi necessariamente recare di persona negli uffici. Sarà semplicissimo utilizzare la procedura online per richiedere le agevolazioni tariffarie sul Tpl e gli uffici del Servizio Mobilità e Trasporti, che ringrazio per il lavoro che si sta portando avanti, forniranno comunque tutto il supporto necessario a quegli utenti che ne dovessero sentire il bisogno. Con l’occasione informiamo i cittadini che da oggi è in vigore il nuovo libretto orario estivo del trasporto pubblico locale, consultabile sul sito di CSC Mobilità”.

