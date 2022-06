Ardea va al ballottaggio: sfida tra Cremonini e Zito per la poltrona di Sindaco

Ardea – Ad Ardea, dove ha votato il 40% degli aventi diritto, la sfida per la poltrona di Sindaco si stringe attorno a Maurizio Cremonini e Lucio Zito. Il primo, esponente del centrodestra è al 42%, mentre l’esponente del centrosinistra (con l’alleanza Pd-M5S) è al 39%. Terzo Luca Vita col 13,52% delle preferenze. Quarto Giampiero Castriciano col 4,62% dei voti. Il ballottaggio è fissato per domenica 26 giugno.

Lucio Zito, candidato del centrosinistra, si dice preoccupato per il dato importante sull’affluenza: “L’astensionismo del 60%, pur considerando il fatto che ad Ardea molti elettori sono residenti vacanzieri, ci parla di una disaffezione alla cosa pubblica di cui il prossimo Sindaco dovrà farsi immediatamente carico. Dopo il voto, a prescindere dai risultati, sarà necessaria una rinnovata stagione di apertura e dialogo con la piazza e la cittadinanza”.

“A due giorni dalle votazioni, vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori ed ovviamente tutti i cittadini che, con il loro sostegno hanno permesso il raggiungimento di questo primo traguardo, con ben il 42% dei voti. Ciò significa che siamo riusciti a trasmettere la nostra passione e la voglia di impegnarci per questa comunità. Ora siamo chiamati ad un ultimo sforzo per il ballottaggio del 26 giugno con l’obiettivo di riportare il centrodestra al governo della Città di Ardea!”, le parole di Maurizio Cremoni, candidato del centrodestra.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui