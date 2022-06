Ballottaggio a Cerveteri: sfida tra Gubetti e Moscherini per la fascia tricolore

Cerveteri – A contendersi la fascia tricolore del Comune di Cerveteri sono invece il vicesindaco uscente, Elena Maria Gubetti, e l’ex sindaco di Civitavecchia, Gianni Moscherini. La prima, esponente del centrosinistra, ha conquistato il 40,32% delle preferenze mentre il secondo, esponente del centrodestra, ha incassato il 31,51% dei voti. Resta fuori Anna Lisa Belardinelli (28,16%). I cittadini di Cerveteri torneranno così alle urne domenica 26 giugno per il ballottaggio e l’elezione diretta del sindaco.

Esulta il Pd di Cerveteri

“Risultato straordinario quello di Elena Gubetti che arriva al ballottaggio con 10 punti percentuali sopra il suo sfidante, Gianni Moscherini. Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per il risultato raggiunto dalla nostra candidata a Sindaco, Elena Gubetti”, dice il segretario del Partito Democratico di Cerveteri, Giuseppe Zito, commentando i risultati delle elezioni di domenica 12 Giugno.

Relativamente al risultato della lista del PD aggiunge: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Sono stato eletto segretario del Circolo del PD solamente nel dicembre 2021, siamo riusciti a fare un congresso unitario, a costruire una lista di grande qualità, credibile e che ha quasi triplicato i voti ottenuti nel 2017 passando dal 5% al 15%.” – prosegue il leader Dem – “Mi voglio congratulare con tutte le candidate e i candidati del PD non per il risultato finale ma per la loro disponibilità, per il loro stile, per la bella campagna elettorale che hanno svolto. Sono orgoglioso di questa squadra che vedrà il 12 Giugno come l’inizio di un nuovo percorso. Il PD si attesta come primo partito della città e seconda forza politica dopo Governo Civico di Alessio Pascucci.”.

“Infine – conclude Zito – non si può non riconoscere il merito del risultato ottenuto da Annalisa Belardinelli che, abbandonata dalle forze di centrodestra, ha dimostrato radicamento territoriale e leadership politica. Credo che alla città intera sia chiaro l’errore di valutazione commesso dai diversi livelli territoriali dei partiti del centrodestra che si assumeranno la responsabilità della sconfitta per aver sbagliato il candidato sindaco”.

