Elezioni amministrative 2022: Cerveteri e Ardea verso il ballottaggio

Roma – Mancano ancora poche sezioni da scrutinare ma i dati matematici sono chiari: le cittadine del litorale romano di Ardea e Cerveteri vanno verso il ballottaggio.

Ad Ardea la sfida per la poltrona di Sindaco si stringe attorno a Maurizio Cremonini e Lucio Zito. Il primo, esponente del centrodestra è al 42%, mentre l’esponente del centrosinistra (con l’alleanza Pd-M5S) è al 39%. Terzo Luca Vita col 13,52% delle preferenze. Quarto Giampiero Castriciano col 4,62% dei voti.

A contendersi la fascia tricolore del Comune di Cerveteri sono invece il vicesindaco uscente, Elena Maria Gubetti, e l’ex sindaco di Civitavecchia, Gianni Moscherini. La prima, esponente del centrosinistra, ha conquistato il 40,32% delle preferenze mentre il secondo, esponente del centrodestra, ha incassato il 31,51% dei voti. Resta fuori Anna Lisa Belardinelli (28,16%).

I cittadini di Cerveteri e Ardea torneranno così alle urne domenica 26 giugno per il ballottaggio e l’elezione diretta del sindaco.

