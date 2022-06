Gaeta: Cristian Leccese è il nuovo sindaco, eletto con oltre il 64% dei voti

Gaeta – Mancano ancora poche sezioni da scrutinare ma matematicamente parlando i dati sono chiari. Cristian Leccese è il nuovo sindaco di Gaeta. Eletto col 64,63% dei voti, Leccese si pone in continuità con il sindaco uscente Cosmo Mitrano, di cui è “allievo”. Un abisso lo separa dal secondo candidato, Sabina Mitrano, che si ferma poco sopra il 19% dei voti. Terzo posto per Silvio D’Amante (10,88%), quarto per Antonio Solone (3,68%). Benedetto Crocco si ferma al 1,76%. “Grazie a tutti i gaetani che hanno accettato la sfida del fare! Vince la Gaeta che vuole andare avanti, che vuole sognare e continuare a costruire un futuro migliore! Avanti tutta per Gaeta ancora più grande”, le parole del neoeletto primo cittadino.

