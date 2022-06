Giallo a Roma: dalle acque del fiume Aniene affiora un cadavere

Roma – Giallo nella Capitale, dove il cadavere di un uomo è stato recuperato sulle rive del fiume Aniene, nei pressi di via Valsolda, a Roma dai vigili del fuoco. Potrebbe trattarsi del corpo di una persona scomparsa nei giorni precedenti. Il corpo dell’uomo, privo di vita, è stato rinvenuto all’interno delle acque in un’ansa sulla riva sinistra del fiume. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link