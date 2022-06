Fiumicino – Non c’è due senza tre. È con immensa gioia e soddisfazione che Lenci in Darsena, storica attività della darsena di Fiumicino, annuncia di aver ottenuto per il terzo anno consecutivo i prestigiosi 2 Coni del Gambero Rosso, uno dei riconoscimenti più ambiti e importanti a livello nazionale nel settore delle gelaterie artigianali, ed essere stata quindi inclusa nella Guida Gelaterie d’Italia 2022.

La Guida Gelateria d’Italia del Gambero Rosso è redatta e pubblicata per essere il compagno di viaggio ideale alla scoperta dei migliori gelati artigianali della penisola. Al suo interno sono incluse infatti tutte le attività che si sono distinte per la qualità del prodotto, valutate tramite l’attribuzione di fino a 3 “Coni”, che simboleggiano il grado di eccellenza raggiunto. La valutazione è a tutto tondo: non si tiene in considerazione solo il gusto del gelato, ma anche la qualità degli ingredienti, la presentazione, la varietà dell’offerta e molto altro ancora!

Al timone del Lenci in Darsena c’è Vincenzo Lenci che non è nuovo a simili risultati. Oltre ai coni Gambero Rosso, il Mastro Gelatiere di Fiumicino si è distinto partecipando negli ultimi anni a moltissimi dei concorsi più prestigiosi del settore. Tra i risultati più significativi c’è la vittoria nell’importante tappa romana del Gelato Festival Europa 2017 con il suo iconico About… Strawberry and red Pepper, gusto di gelato d’autore a base di fragola e peperone.

“Essere per la terza volta tra le migliori gelaterie d’Italia del Gambero Rosso – commenta a caldo Vincenzo – è davvero una grandissima soddisfazione. Cerchiamo di confermarci anno dopo anno ponendoci obiettivi sempre più ambiziosi. Le aspettative sono altissime e noi ce la mettiamo tutta per essere all’altezza”.

“È bello vedere la tanta fatica e l’impegno ricompensati con un riconoscimento di questo livello – aggiunge Vincenzo – ma ci tengo a sottolineare che per arrivare qui sono stati fondamentali l’impegno quotidiano di tutto il nostro staff e il grande affetto che riceviamo ogni giorno dai nostri cari clienti”.

“Voglio complimentarmi con Vincenzo Lenci dello storico ‘Bar della Darsena’ per aver ricevuto, terzo anno consecutivo, i 2 coni Gambero Rosso per la qualità del suo gelato. Questi riconoscimenti fanno bene non solo a Vincenzo, che li merita per il grande lavoro di ricerca da lui svolto. Ma anche a tutta Fiumicino che si conferma ricchissima di eccellenze e personalità capaci grazie alle loro immense doti di primeggiare in Italia. Fiera di Vincenzo e di tutti coloro che quotidianamente danno lustro a questo straordinario territorio”, il commento della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

