Nettuno, Punti mobili di ascolto della Polizia locale: appuntamento ai Tre Cancelli

Nettuno – Nuovo appuntamento con i Punti mobili di ascolto organizzati dall’amministrazione comunale di Nettuno, in particolare dall’Assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza guidato da Luca Zomparelli con la collaborazione del Comandante della Polizia Locale Albino Rizzo.

Nella mattinata di domani ad ospitare la nuova tappa del progetto partito lo scorso mese di marzo, sarà il quartiere di Tre Cancelli, che seguirà Sandalo, Padiglione e Piscina Cardillo, dove gli agenti della Polizia Locale hanno già raccolto numerose segnalazioni dei cittadini utili a migliorare la vivibilità delle varie zone della città.

L’appuntamento, per tutte le persone interessate, sarà dalle 9 alle 12 davanti al supermercato Rossana, all’altezza del civico 70 di via Santa Maria Goretti.

