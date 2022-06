Nuoto paralimpico, l’Italia ai Mondiali sale a 23 medaglie

Francesco Bettella (GS FF.OO/Civitas Vitae Sport Education) nella sua gara principe infila un’altra perla preziosissima alla sua collana di medaglie. Il padovano apre il terzo pomeriggio di gare al Penteada di Funchal, sull’Isola di Madeira, andando a chiudere una finale coi fiocchi. Nei 100 dorso S1 realizza il tempone di 2’31”42 crono che non solo lo proclama vice campione del mondo, ma che sottolinea il grande e assiduo lavoro portato avanti nel post Tokyo. In occasione dei Giochi giapponesi, lo scorso settembre, l’Ingegnere Bettella in questa gara vinse la prestigiosa medaglia di bronzo con un crono di 2’32”78. Oro all’ucraino Kol (2’30”90) e bronzo al brasiliano Da Silva (2’55”78).

“Sono molto soddisfatto della prestazione, soprattutto del tempo realizzato in gara, non lo nuotavo da un po’ – dice Bettella – ora però cerco di concentrarmi sulle prossime competizioni che dovrò affrontare in questo mondiale”.

Il suo motto è da sempre “Difficile, ma non impossibile” ed anche in questa occasione non possiamo di certo dire che non l’abbia eseguito alla lettera. Angela Procida partenopea d.o.c. nella finale diretta dei 100 dorso S2 combatte a denti stretti fino all’ultimo metro senza mollare di un centimetro fino a toccare la piastra per terza. L’azzurra delle Fiamme Oro e del Centro Sportivo Portici chiude a 2’36”46 portando così all’Italia la ventitreesima medaglia. Oro e record dei Campionati al Singapore con Yip (2’15”16) argento al Messico con Ramirez (2’33”20).

“Ho confermato il risultato fatto 3 anni fa ai Campionati Mondiali di Londra, per cui.. obiettivo raggiunto. Sono soprattutto molto contenta del passaggio ai 50, questo a dimostrazione di quanto lavoro ed allenamento c’è stato dietro”.

Chiudono con il quarto tempo mondiale Efrem Morelli (GS FF.OO/Canottieri Baldesio) e Alessia Berra (Fiamme Azzurre/Polha Varese) Giulia Ghiretti (GS.FF.OO/Ego nuoto) e Martina Rabbolini (Non vedenti Milano) rispettivamente nelle finali dei 150 misti SM4 (2’46″86), dei 50 stile libero S12 (28″48) dei 50 farfalla S5 (47″23) e dei 100 rana SB11.

(foto@AugustoBizzi)

