Spiaggia inclusiva, assistenza e animazione ai disabili: il progetto decolla sul litorale di Latina

Latina – Si è conclusa con l’affidamento a due associazioni, Peter Pan Ganemp – APS e Fe.Na.L.C. – Federazione Nazionale Liberi Circoli A.P.S., la procedura di manifestazione di interesse “Spiaggia inclusiva” per l’avvio di un progetto pilota inerente attività di animazione e servizi di assistenza alle persone con disabilità in due aree di spiaggia libera nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2022.

L’area di spiaggia individuata, come da planimetria allegata all’Avviso pubblicato il 20 maggio scorso, è quella adiacente allo stabilimento “Tulum”, sul lungomare destro della Marina di Latina.

Le due associazioni i cui progetti sono stati selezionati stipulano una convenzione con il Comune di Latina che avrà durata fino al 30 settembre 2023. Da domani, 15 giugno, inizieranno le operazioni di montaggio delle strutture.

A questi accessi per persone con disabilità, si aggiungono altre tre passerelle per disabili, due sul lato sinistro e una sul lato destro, tutte su spiaggia libera, e tutti gli accessi che gli stabilimenti balneari operanti sul lato destro sono tenuti a garantire per legge.

