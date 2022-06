Tacconi lascia l’ospedale, il figlio Andrea: “Sarà lunga, ma stiamo vincendo”

A poco meno di due mesi dall’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi sarà dimesso oggi dall’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un’altra struttura.

Ad annunciarlo il figlio Andrea con un post su Instagram: “Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”. (Adnkronos)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.