Tennis, Berrettini va avanti nel Queen’s: il romano vola al secondo turno

Londra – Berrettini torna dove un anno fa circa esplose tutto il suo talento. E’ iniziato il Queen’s, il torneo in cui il romano vinse il trofeo prima della storica finale disputata a Wimbledon.

E Matteo vince e prosegue il cammino. Supera per due set a zero (6-3, 6-3) Daniel Evans, padrone di casa a Londra.

(foto@Federtennis-Facebook)

