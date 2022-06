Tripolini (FdI): “Pulizia spiagge, Comune in ritardo anche qui. La sicurezza va garantita!”

Fiumicino – “Siamo ormai in estate, e le spiagge tornano ad essere frequentate. A Fiumicino, però, ce ne è una estremamente pericolosa eppure lasciata al libero passaggio: quella della ex Bussola, in stato di abbandono ma transitabile. Sporcizia anche sul Lungomare della salute Fiumicino, in alcuni tratti di arenile”. A parlare è Gianluca Tripolini, di Fratelli d’Italia.

“In un periodo in cui si minacciano sanzioni per i privati che non accudiscono a dovere le zone dove vivono – prosegue Tripolini -, il Comune dovrebbe essere un esempio. Invece dagli sfalci dei terreni alla pulizia delle spiagge, notiamo tanti ritardi e inaccettabili mancanze.

Sarebbe bene che il Comune si attivasse per tempo, visto che ogni aspetto di cui stiamo parlando sottintende la sicurezza pubblica. La voce grossa con chi non si adegua alle disposizioni dell’ordinanza antidegrado andrebbe anche bene, a patto che a farla sia un’Amministrazione credibile. E non è il caso di Fiumicino.

