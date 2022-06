AnzioPrimaEstate, quattro giorni di eventi tra street food e motoraduno

Anzio – Da domani, giovedì 16 giugno, fino a domenica 19 giugno, in Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, nell’ambito del programma di AnzioPrimaEstate, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, al via l’atteso evento “Street Food Anzio”, con i gusti ed i sapori unici delle specialità degli street chef che, dalle ore 17.00 fino a mezzanotte, saranno protagonisti nell’unica città di mare Bandiera Blu e Bandiera Verde della provincia di Roma.

Sabato 18, dalle ore 14.30 e domenica 19 giugno, invece, ad Anzio Due – Piazzale Antium, è confermata l’undicesima edizione del Motoraduno, organizzato dall’Associazione I Neroniani, tappa valevole per le selezioni nazionali della FMI e per il trofeo mototurismo Lazio, con visite guidate, spettacoli ed intrattenimento.

La settimana che precede i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, S. Antonio di Padova, si concluderà, domenica 19 giugno, con la Città di Anzio protagonista dell’evento “Una Gondola sul Tirreno”, promosso ed organizzato dall’Associazione Voga Veneta Nettuno – Anzio, guidata dal Presidente Nando Taurelli, vogata dimostrativa di un pupparino, di una balotina e di un sandolo, con partenza dal Porto di Nettuno ed arrivo al Porto di Anzio intorno alle ore 10.30. Saranno presenti il Sindaco, Candido De Angelis, l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, il Consigliere della Città Metropolitana, Vito Presicce, il Delegato del Sindaco di Venezia, Giovanni Giusto ed il Presidente della Remiera Casteo Venezia, Lucio Penzo.

L’importante progetto, nella città neroniana, è sostenuto dall’Associazione Commercianti e Artigiani, dalla Capo d’Anzio, dalla ditta Gioia Bus e dall’Amministrazione Comunale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link