Ardea, cane smarrito entra nella scuola durante lo spoglio elettorale: soccorso dai dipendenti

Ardea – Un ospite a quattro zampe si è intrufolato nella scuola di via Varese nella notte di lunedì 13 giugno, mentre era in corso lo spoglio elettorale per le amministrative 2022.

Ad accorgersi della presenza del Labrador, intorno alle 23 di notte, i dipendenti del Comune, i Vigili e i Carabinieri, in sede per gli adempimenti delle elezioni. L’animale, apparso da subito in buona salute, si è lasciato avvicinare da tutti i presenti, lasciando intuire che fosse domestico.

Carabinieri e Vigili si sono occupati di nutrirlo e metterlo al sicuro, per poi verificare la presenza del chip con lo strumento in dotazione al corpo della polizia locale. Grazie a un confronto dati con una clinica di Aprilia gli agenti sono risalti ai legittimi proprietari, prontamente avvisati per il recupero del cane.

I proprietari, che stavano cercando il proprio amico per tutta Ardea, sono accorsi alla scuola di via Varese, felici e increduli della tempestività con la quale vigili, dipendenti e carabinieri hanno unito le forze per riportare il Labrador a casa sano e salvo.

Un imprevisto a lieto fine durante una delle sere più importanti per i cittadini di Ardea, che attendono di scoprire il nome del futuro sindaco del comune rutulo.

