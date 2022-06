Fiumicino – “Siamo quasi al termine di giugno e ancora non si hanno certezze sull’apertura dell’asilo nido il Pagliaccetto di Torrimpietra: alcuni genitori ci segnalano che nonostante le chiamate, le mail e gli innumerevoli solleciti all’Amministrazione comunale, non si hanno certezze se, come da programma scolastico annunciato dall’Assessore Calicchio, il nido resterà aperto fino al 29 luglio“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Il calendario scolastico parla di fine luglio, – spiega il Capogruppo – ma ad oggi le famiglie non sanno ancora come organizzarsi. Dobbiamo aspettare che, come lo scorso anno, i bimbi vengano dirottati in altre scuole? Le famiglie che iscrivono i propri figli al nido, vogliono certezze perché lavorano ed è loro diritto avere delle risposte quanto meno celeri per sapere se possono portare i bimbi all’asilo oppure no.

Inoltre, proprio in virtù della possibile apertura della struttura fino a fine luglio, i genitori segnalano l’incuria in cui versano i giardini dello stesso asilo: vegetazione ed erbacce incolte impediscono ai bambini di giocare sul prato, pieno di forasacchi e sterpaglie secche”.

“Auspichiamo – conclude Severini – che l’Amministrazione fornisca al più presto delle risposte certe e veloci, rispettando gli impegni presi e che si possa procedere con una pulizia dei giardini dell’asilo, in modo da poter far giocare i bambini in sicurezza“.

