Covid, dopo settimane i positivi a Fiumicino sono meno di 300: il bollettino del 15 giugno

Fiumicino – “Continua la discesa dei casi da coronavirus nel nostro territorio: finalmente scendiamo sotto la quota 300, con 294 casi totali, a fronte di 116 nuovi casi e 125 guariti rispetto all’ultima comunicazione”. Ad annunciarlo, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, citando il bollettino odierno con i dati della Asl Roma 3.

“Le donne contagiate – spiega il primo cittadino – sono 149, gli uomini 145, con un’età media che sale e si attesta a 45 anni. Le località più colpite restano Fiumicino e Isola sacra con il 71% dei casi totali, seguite da Parco Leonardo al 9% e Fregene, Maccarese, Torrimpietra, Palidoro e Aranova, tutte al 3%. Il trend in discesa ci fa ben sperare di poterne uscire quanto prima e trascorrere un’estate in sicurezza”.

