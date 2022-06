San Felice Circeo – Dal 17 al 20 giugno dalle ore 19.30 sino tarda serata torna a Borgo Montenero, dopo due anni di stop forzato causa pandemia, la Sagra della Bufala al Circeo organizzata dal ristorante Antico Mulino della famiglia Avagliano nell’ambito della loro iniziativa “Mulino in festa”. L’iniziativa gode dei patrocini della Regione Lazio, del Comune di San Felice Circeo, della Pro Loco di San Felice Circeo.Quinta edizione di una sagra diventata appuntamento ricorrente e atteso dai cittadini e dai tantituristi, che colgono l’occasione di visitare San Felice Circeo e conoscere uno dei prodotti tipici piùrappresentativi e identitari dell’Agropontino.

La bufala, come tradizione vuole, sarà la protagonista assoluta della manifestazione che attraverso degustazioni, ricette e dimostrazioni vuole promuovere e valorizzare la filiera bufalina latte e carne.Nell’area della manifestazione saranno allestite postazioni dedicate al cibo.

La famiglia Avagliano titolare del ristorante Antico Mulino, dell’Agricola Marcellino e del ristorante Annarella a Mare, proporrà un menù tutto rigorosamente a base di bufala per far assaporare piatti della tradizione ma anche ricette innovative sino ad arrivare al dolce con la collaborazione diKannolo’s.

Non solo cibo. La manifestazione, infatti, vuole divulgare l’aspetto culturale legato alla Bufala e lofarà attraverso una serie di appuntamenti che si svolgeranno nel corso delle quattro serate. Sabato 18 giugno alle ore 19.30 è previsto Bufala Talk un incontro dal titolo “Filiera Bufalina: economia e sviluppo di un territorio”. Il talk moderato dalla giornalista Adele Di Benedetto vede la partecipazione dei produttori Alessandro Avagliano, Antonio Lauretti e Gaetano Mastrantoni.

A seguire alle ore 20.00 Mozza Cooking “L’Arte della Mozzatura”. Maestri casari faranno vedere come si fa una mozzarella di bufala che poi potrà essere degustata.

Domenica 19 giugno ore 19.30 “Bufala Tasting” degustazione guidata di vini in abbinamento a prodotti a base di Bufala a cura dell’Associazione Areale

Ma non finisce qui. I visitatori potranno mangiare e divertirsi con gli spettacoli musicali previsti a partire dalle ore 21,00: venerdì 17 giugno “Rino Gerard Band” Live Tribute To Rino Gaetano, sabato 18 giugno “Io canto Massimo” tributo a Massimo Ranieri, domenica 19 e Lunedi 20 giugno spettacolo musicale con “Lavinia Fiorani”

I bambini invece, avranno a loro disposizione un’area Kids a loro dedicata.

Mulino in Festa con la Sagra della Bufala al Circeo si concluderà lunedì 20 in occasione del compleanno del Ristorante Antico Mulino che quest’anno festeggia ben 9 anni di attività.

Gli organizzatori ringraziano tutto lo staff dell’Antico Mulino, Circe Drive, Mito di Circe Rete diImprese e Cassa rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino.

