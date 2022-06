Ardea – Una spiacevole sorpresa questa mattina per i genitori che stavano portando i propri bimbi a scuola. Gli asili di Ardea, infatti, erano ancora nel caos totale dopo le elezioni di domenica 12 giugno. Le aule utilizzate per allestire i seggi non sono state pulite e i bambini questa mattina non sono riusciti da subito a iniziare la propria giornata scolastica.

Un’amara sorpresa anche per i dirigenti scolastici nel vedere le aule inagibili poiché sporche e in disordine dopo le consultazioni elettorali. In particolare alla scuola Virgilio si è scatenata l’ira del personale Ata e delle mamme che hanno dovuto portare i figli a casa, perdendo così il proprio giorno di lavoro.

Non solo caos e disordine, ma alcuni armadietti che contenevano documenti sensibili sarebbero stati scassinati e aperti durante le elezioni. Sul luogo sono stati chiamati i Carabinieri di Ardea per le verifiche del caso.

