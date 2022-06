Incendio a Malagrotta il fumo “invade” Roma: le disposizioni del Campidoglio

Roma – È una vera e propria task force quella che sta lavorando per spegnere l’incendio dell’ex discarica di Malagrotta (leggi qui):

non solo vigili del fuoco ma anche Protezione Civile e Polizia Locale. Tutti insieme per circoscrivere il fronte di fuoco ed evitare conseguenze più serie alla popolazione. E proprio ai cittadini le forze dell’ordine hanno chiesto comprensione perché a causa dell’incendio potrebbero verificarsi interruzioni di luce e gas.

Intanto dal Campidoglio sono arrivate disposizioni per quanti vivono nel raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio: oltre alla raccomandazione di tenere chiuse le finestre, l’invito a chiedere aiuto al 112 o alla protezione civile in caso di pericolo. Mentre si è reso necessario, a scopo precauzionale, far evacuare una famiglia che vive in prossimità della discarica.

