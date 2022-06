Civitavecchia – Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, 15 giugno. Nel sinistro è morta una 70enne del posto.

I Vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire alle 17 e 45 al chilometro 67 e 500 della Statale Aurelia, a Civitavecchia, sotto il Ponte della Repubblica del Villagio del Fanciullo.

Due auto, una di grande cilindrata e un’utilitaria, si sono scontrate frontalmente. Un impatto che non ha lasciato scampo all’anziana estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco insieme a un 30enne che è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Ancora da stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio degli agenti della Polizia stradale, mentre i soccorritori sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona e in attesa della rimozione delle auto coinvolte.

