La Superluna “delle fragole” dà spettacolo nei cieli

Ecco la Superluna detta “delle fragole”. Questo nome fu coniato dagli Algonchini, una tribù di nativi americani e tramandato fino ad oggi in onore della stagione di raccolta delle fragole. In Europa, invece, questa luna è conosciuta anche come “Luna delle Rose”, in quanto questo è il periodo in cui sboccia questo fiore. In realtà è la solita luna ma al perigeo, cioè alla minima distanza dal nostro pianeta. Nella notte fra il 14 e il 15 giugno si è potuto ammirare il nostro satellite più grande del normale (il 10 per cento in più), con una luminosità maggiore. Questa spettacolare immagine è stata realizzata da Giacomo Marrani del Gruppo Astrofili Palidoro con telescopio Mak127 e camera Nikon4500.