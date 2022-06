Lavori di Acea, niente acqua a Isola Sacra e nel X Municipio il 17 giugno: le vie coinvolte

Roma – Acea Ato 2 comunica che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie di Isola Sacra, e del Municipio X del Comune di Roma. Di conseguenza dalle ore 22:00 di venerdì 17 giugno alle ore 12:00 di sabato 18 giugno 2022 si verificheranno abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti strade:

Isola Sacra:

Via della Scafa

Via Re di Puglia

Lungomare della Salute

Via del Faro

Via Passo della Sentinella

Via Costa Lunga

Via Cadria

Via Col del Rosso

Via Falsarego

Via Monte Cengio

Via dell’Aeroporto di Fiumicino (da Via Ostiense a via della Scafa)

Municipio X:

Via Tancredi Chiaraluce (da Via di Tor Boacciana fino al civico 250)

Via dei Romagnoli (da Via delle Azzorre a SR296 della Scafa);

Via Ostiense (da via di Castel Fusano a Via della Stazione di Ostia Antica)

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 22:00 di venerdì 17 giugno alle ore 12:00 di sabato 18 giugno Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Largo Borsellino (parcheggio)

Via della Scafa civ. 186

Viale Traiano civ. 161 (fronte G.D.F.)

Via Coni Zugna civ. 173 (fronte Asl ROMA3)

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

