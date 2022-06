Roma – Un maxi incendio quello scoppiato questo pomeriggio, 15 giugno 2022, a Malagrotta, a ridosso dell’ex discarica rifiuti della Capitale. Un fuoco che fa paura: intorno alle ore 17.30 le fiamme sono divampate all’interno del centro di smaltimento. Secondo i Vigili del Fuoco, presenti con otto squadre per domare le fiamme, l’incendio si è esteso anche ad almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio.

A spaventare ancor più è la densa nuvola di fumo che si è sprigionata da quel fuoco: una colonna densa e nera visibile a chilometri di distanza, fino Fiumicino, Ostia e parte del litorale, accompagnata da un forte odore di bruciato.

Foto 3 di 9

















A dare l’allarme sono stati gli operatori dell’impianto. Mentre le squadre sono a lavoro, si sta diffondendo la paura per la diossina che l’incendio di rifiuti sta provocando. I soccorritori raccomandano ai cittadini di tenere chiuse le finestre, una misura utile a evitare eventuali intossicazioni. Grande l’allarme e tanta la paura per le conseguenze.Le cause dell’incendio, che ha interessato anche il gassificatore da anni inattivo, sono ancora da accertare: una volta domate le fiamme i rilievi dei vigili contribuiranno a chiarire l’origine ed escludere un eventuale dolo. Da chiarire anche eventuali ricadute sul ciclo dei rifiuti della Capitale già messo a dura prova dalla carenza di impianti.

Montino: “Nube di fumo sulla nostra città. Seguire attentamente le raccomandazioni”

“Purtroppo un grosso incendio si è sviluppato al Tmb di Malagrotta e ora la nube di fumo si sta spostando sulla nostra città – si legge in un post su Facebook del sindaco Esterino Montino – . Vi chiedo di seguire molto attentamente le raccomandazioni già fatte dal Comune di Roma:

– non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

– mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

– non utilizzare al momento i condizionatori d’aria;

– in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile allo 066521700.

Si fa presente che nella zona interessata dal rogo, sono possibili, a scopo precauzionale, interruzioni di luce, gas e acqua. Sul posto dell’incendio, stanno lavorando le squadre dei Vigili del Fuoco. Presenti alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile di Roma”.

Notizia in aggiornamento…

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.