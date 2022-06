Il provvedimento

Mascherine al chiuso, da oggi stop all’obbligo (ma non ovunque): cosa cambia dal 15 giugno

Non sarà più necessaria al cinema o al teatro, sarà raccomandata per svolgere gli esami di terza media e di maturità. Resta però l'obbligo in alcuni luoghi "affollati"

Roma – Stop all’obbligo di mascherine al chiuso da oggi, mercoledì 15 giugno. I dispositivi di sicurezza non saranno più necessari nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Mentre si va verso una proroga fino a fine settembre dell’obbligo per trasporti e ospedali fino a settembre. La decisione definitiva verrà presa nel Cdm di oggi. “Con oggi certamente decadrà l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso, e un segnale importante è stato” anche “quello di consentire ai nostri ragazzi di svolgere gli esami sia delle le medie che della maturità senza mascherina. La riflessione che rimane aperta è quella di mantenere l’obbligo ancora fino a settembre per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Questa è l’ipotesi, ovviamente poi la scelta definitiva verrà fatta oggi in Consiglio dei ministri”, ha precisato a ‘Tg1 Mattina’ su Rai1 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Non c’è dubbio che siamo di fronte a un altro passo che ci porta alla normalità”, ha sottolineato. “D’altronde – ha aggiunto – il Governo ha sempre adottato il criterio della gradualità”. Mascherina solo raccomandata per gli esami di terza media e di maturità, sarebbe poi la linea emersa dall’incontro dei giorni scorsi tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto Speranza. Secondo quanto si apprende agli esami di Stato, sia del primo che del secondo ciclo, quindi, verrà meno l’obbligo di indossare la mascherina, che verrà solo raccomandata. Al Cdm sarà proposta una norma alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole. (fonte Adnkronos)