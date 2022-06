Nube nera su Fiumicino: Baccini: “Il Comune si attivi, dia informazioni ai cittadini”

Fiumicino – “Tanti cittadini mi chiamano allarmati per la nube nera che sta oscurando il cielo. Nube derivante dal maxi incendio divampato nei pressi dalla ex discarica di Malagrotta. Mi chiedo se siano state attivate tutte le procedure di emergenza in casi come questo e invito il sindaco a rassicurare la cittadinanza”. A parlare è Mario Baccini, leader del centrodestra a Fiumicino.

“In casi come questi – prosegue Baccini – , non basta un comunicato mutuato da informazioni che arrivano dalla Capitale, ma serve una vicinanza maggiore alla città. Occorre spiegare cosa sta accadendo e, nei limiti del possibile, dare informazioni sulla qualità dell’aria che respiriamo e sui possibili disagi futuri.

L’Amministrazione – conclude – si faccia sentire, metta in campo ciò che l’emergenza richiede per tranquillizzare la popolazione, o comunque per darle informazioni su cosa fare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link