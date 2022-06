L’anticiclone africano, già nella prima parte della settimana in fase di rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale, continuerà ad irrobustirsi nei giorni successivi e ad espandersi progressivamente verso il centro del Mediterraneo. La sua influenza sull’Italia si farà sempre più incisiva e l’aria calda subtropicale che continuerà ad alimentarlo farà schizzare ulteriormente le temperature sulle nostre regioni.

Il caldo e l’afa diverranno davvero intensi al Nordovest, regioni centro-settentrionali tirreniche e Sardegna, quelle più direttamente esposte alla risalita nord africana, tanto che entro il weekend si potrebbero raggiungere locali punte anche di 38°C. Caldo più contenuto invece al Sud e lungo l’Adriatico, esposti ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’anticiclone, che potranno innescare anche alcuni rovesci di calore in prossimità delle aree montuose.

Le previsioni per mercoledì 15 giugno 2022

Nord: Tempo stabile e soleggiato pur con qualche isolato rovescio o temporale tra Alpi e pedemontane tra pomeriggio e sera. Temperature in nuovo rialzo, massime tra 29 e 34.

Centro: Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nelle ore centrali instabile sulle aree appenniniche, con rovesci sparsi e qualche temporale. Temperature stabili, massime comprese tra 29 e 34.

Sud: Cieli soleggiati, nubi e qualche rovescio diurno in particolare nelle interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 28 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

Per oggi, di nuovo un avvio di giornata stabile e soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, seguito da un pomeriggio-sera variabile con instabilità sui settori interni e appenninici specie tra Umbria e Lazio ma anche localmente sulla Toscana nord e orientale. Precipitazioni a carattere di locale acquazzone o temporale a metà pomeriggio, ma anche nel corso della sera specie sull’Umbria, localmente grandinigene sui settori appenninici. Temperature massime senza grandi variazioni; punte di 33-35°C nell’entroterra. Venti a regime di brezza a tratti moderati, da Est-Nordest sui settori interni. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

In un contesto comunque estivo, ritroveremo dei tratti di instabilità diurna tra martedì e venerdì compreso confinata prevalentemente ai settori interni e lungo l’Appennino, associata a locali rovesci o temporali, in particolare tra Lazio ed Umbria, ma molto localmente anche sulla Toscana appenninica e orientale; venerdì possibile maggior coinvolgimento delle pianure del Lazio centro-meridionale. Seguirà una progressiva rimonta dell’anticiclone tra weekend e inizio settimana prossima con caldo in aumento e locali punte di 36-38°C nell’entroterra.