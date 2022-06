Paura all’Infernetto, si ribalta un’auto: atterra l’eliambulanza

Ostia – Tanta paura poco dopo le 10 e 30 di stamattina, 15 giugno, all’incrocio tra via Maurice Ravel e via Manuel De Falla, in zona Infernetto.

Un’auto, una Fiat, con a bordo una donna, si è ribaltata. Sol posto sono accorsi gli uomini del X Gruppo Mare e i Vigili del fuoco.

In breve i soccorsi sono riusciti a liberare la sfortunata dall’abitacolo della sua auto per affidarla prontamente alle cure dei medici del 118.

Le condizioni della donna, però, sono apparse tanto serie da necessitare l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero, Pegasus, ha trasportato la ferita, sulle cui condizioni al momento non si hanno dettagli, all’Aurelia Hospital.

