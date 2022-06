Pomezia: parte lo Sportello Informativo Microcredito e Autoimpiego

Pomezia – Parte presso l’Ufficio Suap del Selva dei Pini lo Sportello Informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego. Il nuovo servizio è il frutto di una collaborazione tra Comune di Pomezia ed Ente Nazionale per il Microcredito.

Un nuovo punto di informazione e orientamento a disposizione dei cittadini e delle piccole e medie imprese del territorio che potranno così beneficiare di tutto il supporto necessario per accedere a programmi di microcredito e di incentivo all’autoimpiego.

Sarà possibile accedere ai servizi dello Sportello Informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego previo appuntamento.

Per info e prenotazioni: 06/91146538

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link