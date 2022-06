Pomezia, spari contro l’auto di un imprenditore: lui risponde con un colpo di pistola

Pomezia – Spari nella notte di martedì 14 giugno a Pomezia. Il noto imprenditore, proprietario di un mobilificio e già vittima di usura in passato, sarebbe stato seguito in via della Motomeccanica a Pomezia.

Dopo aver parcheggiato la propria auto, l’uomo si stava dirigendo verso casa a piedi quando una persona ha sparato diversi colpi di arma da fuoco contro la sua macchina. L’imprenditore ha risposto col fuoco con la sua arma, regolarmente detenuta.

Un agguato che fortunatamente non è andato a buon fine e che ha trovato la reazione dell’imprenditore, il quale ha messo in fuga l’aggressore. Sul caso indagano i Carabinieri di Pomezia e quelli del nucleo investigativo della compagnia di Frascati.

