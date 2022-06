A Latina il convegno “La Rete della Legalità come opportunità di sviluppo”

Latina – Si svolgerà giovedì 30 Giugno , alle ore 10, presso l’Aula Magna Della Facoltà Di Economia, Università La Sapienza, Polo Di Latina, il Convegno “La Rete Della Legalità Come Opportunità Di Sviluppo”, promosso dal Presidente del Consorzio T-Tauri Giuseppe Pastore, Presidente del Consorzio T-Tauri, Componente Del Consiglio Generale di Unindustria e organizzatore di “Valore Rete di Impresa”, riconoscimento ideato per promuovere una nuova cultura di impresa inclusiva e sostenibile, per valorizzare la vocazione turistica del territorio.

Focus del convegno, sostenere un modello di progettazione condivisa del territorio, dove Amministrazione, imprese e startup condividano esperienze e modelli di azione per accedere alle risorse del PNRR con l’obiettivo di valorizzare il merito dei giovani talenti e l’economia sana del territorio per fare di Latina una città capoluogo aperta, inclusiva e attrattiva.

Parteciperanno il Vice Presidente Del Consiglio Regionale Del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi, il Sindaco Di Latina Damiano Coletta, il Sindaco di Aprilia, Antonio Terra, il Procuratore Della Repubblica Di Latina Giuseppe De Falco, il Prefetto Di Latina Maurizio Falco, il Presidente Unindustria Angelo Camilli, il Presidente Del Comitato Piccola Industria Di Unindustria Lazio Fausto Bianchi, il prof Bernardino Quattrociocchi, Ordinario Di Economia E Gestione Delle Imprese Direttore Del Corso Di Alta Formazione in Antiriciclaggio Presso L’università Degli Studi Di Roma Sapienza

